Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   The Food Safety Department inspected 11 establishments.

Nainital News: खाद्य सुरक्षा विभाग ने 11 प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण

Sat, 14 Nov 2026 01:40 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 14 Nov 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
The Food Safety Department inspected 11 establishments.
नैनीताल। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को रामनगर और हल्द्वानी में मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान विभागीय टीमों ने कुल 11 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। हल्द्वानी में घी और खुले दूध के तीन नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेजे गए। रामनगर में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सात प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में टीम ने चार प्रतिष्ठानों की जांच की। टनकपुर रोड पर मिली शिकायत पर भी कार्रवाई हुई। निरीक्षण के दौरान कारोबारियों को साफ-सफाई, गुणवत्तापूर्ण सामग्री बेचने और अवधि पार खाद्य सामग्री न रखने के निर्देश दिए गए। उपभोक्ताओं को भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। विभाग ने बताया कि मिलावट रोकने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed