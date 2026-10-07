Nainital News: हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी बने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

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राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के लिए नियुक्त किया गया है।मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की यह नई जिम्मेदारी 9 अक्तूबर 2026 से प्रभावी होगी। यह नियुक्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद की जा रही है जो 8 अक्तूबर 2026 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 6 अक्तूबर 2026 को केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है।