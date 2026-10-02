Nainital News: रोज हिप्स की वैज्ञानिक प्रोसेसिंग से पहाड़ में खुलेंगे कमाई के रास्ते

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उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जंगली गुलाब के फल (रोज हिप्स) अब ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया बन सकते हैं। इनके वैज्ञानिक संग्रहण, कटाई, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के जरिए स्थानीय जैव-संसाधनों को बाजार से जोड़ने पर जोर दिया गया।उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग, स्कूल ऑफ साइंस की ओर से उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), देहरादून के वित्त पोषण से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में चंपावत और पिथौरागढ़ के प्रगतिशील किसानों, समुदाय प्रतिनिधियों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस दौरान परियोजना अन्वेषक डॉ. एसएन ओझा, सह-परियोजना अन्वेषक डॉ. विशाल कुमार शर्मा समेत अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया।