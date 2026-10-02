Nainital News: लामाचौड़ से गन्ना सेंटर तक बिजली गुल, 50 हजार हुए परेशान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

शहर में बन रहे नये बिजलीघरों की लाइनें खींचने के लिए घंटों बिजली कटौती की गई। इससे लामाचौड़ से लेकर रामपुर रोड गन्ना सेंटर तक की 50 हजार की आबादी को बिजली संकट का सामना करना पड़ा।विद्युत वितरण खंड ग्रामीण डिविजन के शहर के फूलचौड़, फुटकुआं, टीपीनगर, कठघरिया, कमलुवागांजा बिजलीघर से बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक शटडाउन शेड्यूल जारी किया गया था। शाम को रामपुर रोड इलाके में देर शाम तक बिजली ठप रही। अधिशासी अभियंता एसके गुप्ता ने बताया कि शटडाउन शेड्यूल के तहत काम किया गया। इस बीच लाइनों की लॉपिंग-चॉपिंग भी कराई गई।बॉक्सहल्दूपोखरा दरम्वाल, देवलचौड़ खाम, छड़ायल, रामणी आन सिंह, पीपलपोखरा, लामाचौड़, आनपुर नवाड़, कुरिया गांव, उदयलालपुर, रामपुर रोड, चांदनी चौक घुड़दौड़ा, धनपुरी, हरकपुर क्वीरा, डहरिया, आदर्श कालोनी, कुसुमखेड़ा, गिरिजा विहार, जयदेवपुर।