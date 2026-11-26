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एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी ने बताया कि 16 से 22 नवंबर तक जिलेभर में विशेष वाहन निरीक्षण अभियान चलाया गया था। इस दौरान पुलिस ने वाहनों के दस्तावेज, फिटनेस और सुरक्षा मानकों की जांच की। खास तौर पर बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने वाले वाहनों पर निगरानी रखी गई। एक सप्ताह में ही यातायात नियमों की अनदेखी के 373 मामले सामने आ गए। 2674 वाहनों की जांच में पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के चालान तो किए ही नशे की हालत में वाहन चलाने पर चार वाहनों को सीज भी कर दिया। इसके अलावा 373 वाहन चालकों के चालान काटे गए। विज्ञापन

एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी ने बताया कि 16 से 22 नवंबर तक जिलेभर में विशेष वाहन निरीक्षण अभियान चलाया गया था। इस दौरान पुलिस ने वाहनों के दस्तावेज, फिटनेस और सुरक्षा मानकों की जांच की। खास तौर पर बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने वाले वाहनों पर निगरानी रखी गई। एक सप्ताह में ही यातायात नियमों की अनदेखी के 373 मामले सामने आ गए। 2674 वाहनों की जांच में पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के चालान तो किए ही नशे की हालत में वाहन चलाने पर चार वाहनों को सीज भी कर दिया। इसके अलावा 373 वाहन चालकों के चालान काटे गए।

हल्द्वानी। स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़ करने में वाहन चालकों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। यह बात पुलिस के चलाए सात दिवसीय विशेष अभियान में सामने आई। स्कूली वाहन हों या यात्री बसें, सभी के चालक नियमों की धज्जियां उड़ाते पकड़े गए। चालक के नशे में मिलने पर स्कूलों की चार बसें सीज की गईं।