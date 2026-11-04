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Nainital News: ई-चालान का मैसेज भेजकर खाते से निकाले 1.19 लाख

Wed, 04 Nov 2026 01:05 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 04 Nov 2026 01:05 AM IST
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Rs 1.19 lakh siphoned from account via e-challan message
हल्द्वानी।
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कोतवाली क्षेत्र के छड़ायल निवासी हरीश चंद्र मेलकानी के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 1.19 लाख रुपये निकाल लिए। ठगी फर्जी ई-चालान भेजने के बाद हुई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दर्ज मामले में पीड़ित ने बताया कि 26 अक्तूबर को उनके मोबाइल पर ई-चालान आया था। इसके बाद से उनके बैंक खाते से रकम कटना शुरू हुई। रुपये तीन अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर हुए हैं। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि साइबर सेल की टीम जांच कर रही है जिन खातों में रकम पहुंची है उन्हें फ्रीज करा दिया गया है।
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