Nainital News: ई-चालान का मैसेज भेजकर खाते से निकाले 1.19 लाख

कोतवाली क्षेत्र के छड़ायल निवासी हरीश चंद्र मेलकानी के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 1.19 लाख रुपये निकाल लिए। ठगी फर्जी ई-चालान भेजने के बाद हुई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।दर्ज मामले में पीड़ित ने बताया कि 26 अक्तूबर को उनके मोबाइल पर ई-चालान आया था। इसके बाद से उनके बैंक खाते से रकम कटना शुरू हुई। रुपये तीन अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर हुए हैं। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि साइबर सेल की टीम जांच कर रही है जिन खातों में रकम पहुंची है उन्हें फ्रीज करा दिया गया है।