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Nainital News: एक माह के लिए स्थगित हुआ रोडवेज कर्मियों का धरना

Sun, 01 Nov 2026 02:14 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 01 Nov 2026 02:14 AM IST
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Roadways employees' protest deferred for one month
हल्द्वानी।
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रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन से दूसरे दिन शनिवार को भी बसों के पहिये थमे रहे। हालांकि, परिवहन मंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद एक माह के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ तो एक दिसंबर से संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा।

उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कमल पपनै ने शनिवार शाम 6ः30 बजे काठगोदाम डिपो में आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने आंदोलन में सहयोग देने वाले कर्मचारियों का आभार जताया। कहा कि आगे की रणनीति संयुक्त मोर्चा के माध्यम से तय होगी। इससे पहले कार्य बहिष्कार के दूसरे दिन भी काठगोदाम और हल्द्वानी डिपो की बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं। दिल्ली, देहरादून, आगरा, मथुरा, हरिद्वार, बरेली, जयपुर और टनकपुर समेत कई मार्गों पर बसें नहीं पहुंचीं। लोकल रूटों पर भी संचालन बाधित रहा। हालांकि देर शाम बसों का संचालन सभी मार्गों पर सुचारू करा दिया गया।
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ये लोग रहे मौजूद

काठगोदाम डिपो में उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाल जोशी, प्रदेश संयुक्त मंत्री ललित प्रसाद, आनंद सिंह बिष्ट, मनोज भट्ट, हरीश रावत, कैलाश कांडपाल आदि रहे। वहीं हल्द्वानी बस स्टेशन पर शाखा अध्यक्ष जलील अहमद, नितेश शर्मा, अख्तर चौधरी, हरीश पंत, इमरान अहमद, अमित मलिक, मुकेश मलिक, अलीमुद्दीन, बृजेश सिंह, अफसर अंसारी, आफताब अहमद, सुनील जोशी मौजूद रहे।
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