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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   51st year on the Ramlila stage... MLA Bhagat seen in the role of Dasharatha

Nainital News: रामलीला मंच पर 51वां साल...दशरथ के किरदार में दिखे विधायक भगत

Fri, 16 Oct 2026 02:46 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 16 Oct 2026 02:46 AM IST
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51st year on the Ramlila stage... MLA Bhagat seen in the role of Dasharatha
हल्द्वानी, ऊंचापुल की रामलीला में दशरथ कैकेई संवाद में दशरथ का पाठ खेलते ​कालाढुंगी विधायक बंशी
हल्द्वानी। राजनीति की व्यस्तताओं के बीच संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़ाव के चलते भाजपा विधायक बंशीधर भगत बृहस्पतिवार को ऊंचा पुल रामलीला के मंच पर राजा दशरथ के किरदार में नजर आए। रामलीला मंचन से उनके जुड़ाव के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह उनका 51वां वर्ष है। इस दौरान भाजपा नेता महेश शर्मा भी मौजूद रहे। भगत के साथ मीना ढौंडियाल कैकेई की भूमिका में नजर आईं। रामलीला के मंच पर उनके अभिनय को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे और कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। संवाद

हल्द्वानी, ऊंचापुल की रामलीला में दशरथ कैकेई संवाद में दशरथ का पाठ खेलते कालाढुंगी विधायक बंशी

हल्द्वानी, ऊंचापुल की रामलीला में दशरथ कैकेई संवाद में दशरथ का पाठ खेलते कालाढुंगी विधायक बंशी

हल्द्वानी, ऊंचापुल की रामलीला में दशरथ कैकेई संवाद में दशरथ का पाठ खेलते कालाढुंगी विधायक बंशी

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