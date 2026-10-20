Nainital News: दीपावली से पहले बिजली लाइनों की मरम्मत, सात घंटे गुल रहेगी आपूर्ति

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ऊर्जा निगम के एसडीओ प्रियंक पांडे ने बताया कि बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मेहरागांव बिजली घर से संचालित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बंद रखी जाएगी। इसके चलते नैनीताल, भवाली, भीमताल, बेतालघाट, मुक्तेश्वर, धारी, ओखलकांडा समेत आसपास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।उन्होंने बताया कि त्योहार के दौरान बिजली व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से लाइनों को दुरुस्त किया जा रहा है। ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं से निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए पानी सहित अन्य जरूरी कार्य पहले ही निपटाने और वैकल्पिक इंतजाम करने की अपील की है। माई सिटी रिपोर्टर