Nainital News: कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 14 Sep 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
कालाढूंगी। राजकीय इंटर कॉलेज बैलपड़ाव में रविवार को संकुल स्तरीय खेल महाकुंभ आयोजित किया गया। इसमें बालिका वर्ग के अंडर-14 और अंडर-19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, खो-खो और कबड्डी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। अंडर-14 और अंडर-19 कबड्डी प्रतियोगिताओं में आशीष मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल बेलपोखरा की टीम विजेता रही। इस दौरान मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि भगवान तिवारी, ग्राम प्रधान लोकेश आर्या, आशीष सत्यवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन