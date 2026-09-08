Nainital News: आईटीआई में ऑन द स्पॉट 29 को मिला प्रवेश

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शर्मा ने बताया कि कोपा में सबसे अधिक 11, फिटर में 03, आरएसी में 03, इलेक्ट्रीशियन में 02, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 02, एबीपी (डीएसटी) में 02, सोलर टैक्नीशियन में 02, स्टेनो हिंदी में 01, मशीनिस्ट में 01, मशीनिस्ट (डीएसटी) में 01 और एमएमवी में 01 प्रशिक्षार्थी को प्रवेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि टर्नर, टर्नर (डीएसटी), वैल्डर, एबीओआर, स्वीइंग टैक्नोलाजी और एमएमटीएम व्यवसाय में इस दिन कोई प्रवेश नहीं हुआ है। इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान में आकर प्रवेश ले सकते हैं। विज्ञापन

शर्मा ने बताया कि कोपा में सबसे अधिक 11, फिटर में 03, आरएसी में 03, इलेक्ट्रीशियन में 02, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 02, एबीपी (डीएसटी) में 02, सोलर टैक्नीशियन में 02, स्टेनो हिंदी में 01, मशीनिस्ट में 01, मशीनिस्ट (डीएसटी) में 01 और एमएमवी में 01 प्रशिक्षार्थी को प्रवेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि टर्नर, टर्नर (डीएसटी), वैल्डर, एबीओआर, स्वीइंग टैक्नोलाजी और एमएमटीएम व्यवसाय में इस दिन कोई प्रवेश नहीं हुआ है। इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान में आकर प्रवेश ले सकते हैं।

हल्द्वानी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रविवार को ऑन द स्पॉट काउंसलिंग के तहत प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की गई। प्रधानाचार्य नितिन शर्मा ने बताया कि एक दिन में कुल 29 प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश दिया गया है और रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।