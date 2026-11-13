Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   No trace of missing youth on Naina Peak trek even on eighth day

नैनीताल: आठवें दिन भी नहीं मिला प्रिंस का सुराग, पिता बोले- जंगल में तलाश के साथ अन्य पहलुओं पर भी हो जांच

Fri, 13 Nov 2026 10:21 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Fri, 13 Nov 2026 10:21 PM IST
सार

नैनीताल की नैनापीक ट्रैक पर लापता हुए युवक की तलाश आठवें दिन भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। खोजी अभियान में पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग और डॉग स्क्वॉड की टीमें लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।

विज्ञापन
No trace of missing youth on Naina Peak trek even on eighth day
नैनीताल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नैनीताल की नैनापीक (चीना पीक) ट्रैक पर लापता हुए युवक अर्णव कुमार सिंह उर्फ प्रिंस का आठवें दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग और डॉग स्क्वॉड की टीमें लगातार जंगलों में सर्च अभियान चला रही हैं लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद युवक का पता नहीं चल सका है।

विज्ञापन

आठ दिन बीतने के बाद भी बेटे की कोई जानकारी नहीं मिलने से परिजनों का धैर्य जवाब देने लगा है। लापता युवक के पिता पंकज ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले में अन्य पहलुओं को भी शामिल करने की मांग की है। पंकज का कहना है कि बेटे के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और अन्य संबंधित जानकारियों की जांच कर यह पता लगाया जाए कि लापता होने से पहले उसने किन लोगों से संपर्क किया था और उसकी आखिरी गतिविधियां क्या थीं।

विज्ञापन

एसपी डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि युवक के दोस्तों से पूछताछ के अलावा युवक की कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed