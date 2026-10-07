फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Naresh Pandey, the Trade Association President accused of rape, denied bail.

Nainital News: दुष्कर्म के आरोपी व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे को नहीं मिली जमानत

Wed, 07 Oct 2026 03:01 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 07 Oct 2026 03:01 AM IST
विज्ञापन
Naresh Pandey, the Trade Association President accused of rape, denied bail.
नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो एक्ट) सुधीर तोमर की अदालत से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे की जमानत अर्जी को खारिज दिया गया। न्यायालय ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और एक अन्य नाबालिग से दुष्कर्म के आधार पर जमानत न देने से मना किया।
विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक 14 मई को मल्लीताल कोतवाली में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। आरोप लगाया कि आरोपी ने अपने विवाह की बात छिपाकर उसे युवती को शादी का झांसा दिया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति बताते हुए जमानत देने की मांग की और कहा कि राजनीतिक दबाव में उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपी आठ अगस्त 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है और मामले में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है।
विज्ञापन

अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी का आपराधिक इतिहास बताया। उसके खिलाफ गुंडा एक्ट समेत आठ मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी एक अन्य नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed