Nainital News: नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक की वार्षिक बैठक 26 को
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 17 Sep 2026 01:38 AM IST
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हल्द्वानी। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक 26 सितंबर को होगी। यह निर्णय बुधवार को नवनियुक्त अध्यक्ष और संचालकों की बीच हुए परिचय बैठक कार्यक्रम में लिया गया।
इसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह रैकुनी ने की। इसमें नाबार्ड के मुकेश बेलवाल सहित कुल 14 सदस्य उपस्थित रहे। एक सदस्य निश्चल पांडे वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। संचालक मंडल ने विगत तीन वर्षों की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठकों पर विचार किया। वहां बलदेव आर्या, विमला देवी, हंसी नेगी, निश्चल पाण्डे, जागृति मनराल, दीपा बिष्ट, मंजू जलाल, धमेन्द्र शर्मा, दीवान सिंह, पुष्कर चन्द्र, निधि नेगी, भावना गंगोला, दीपा नयाल मौजूद रहे।
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इसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह रैकुनी ने की। इसमें नाबार्ड के मुकेश बेलवाल सहित कुल 14 सदस्य उपस्थित रहे। एक सदस्य निश्चल पांडे वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। संचालक मंडल ने विगत तीन वर्षों की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठकों पर विचार किया। वहां बलदेव आर्या, विमला देवी, हंसी नेगी, निश्चल पाण्डे, जागृति मनराल, दीपा बिष्ट, मंजू जलाल, धमेन्द्र शर्मा, दीवान सिंह, पुष्कर चन्द्र, निधि नेगी, भावना गंगोला, दीपा नयाल मौजूद रहे।
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