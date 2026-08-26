Nainital News: अवैध संबंध के शक में की थी पत्नी की हत्या

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भीमताल पुलिस क्षेत्राधिकारी रविकांत सेमवाल ने बताया कि 21 अगस्त को तल्ला ओखलकांडा में डिक्री देवी की लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप उसके पति भीम सिंह पर था। 22 अगस्त की सुबह भीम सिंह बच्चों को धमकाकर घर से फरार हो गया था। बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें दबिश दे रही थीं। सोमवार की शाम आरोपी भीम सिंह को काठगोदाम के वडियाड़ लूगड़ के पास से गिरफ्तार किया।मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। सीओ के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसको पत्नी के अवैध संबंध को लेकर शक था। शराब के नशे में उसने पत्नी के साथ मारपीट की थी। मारपीट के बाद उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मृतका के पिता गुमान सिंह ने अपनी बेटी की हत्या करने पर भीम सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।