हल्द्वानी शहर में साइबर ठगी के मामलों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। साइबर ठगों ने दो महिलाओं को चार लाख रुपये की चपत लगा दी। एक महिला को बेटे को छोड़ने के एवज में 1.75 लाख की धोखाधड़ी कर ली। साइबर ठगों ने महिला को डिजिटल अरेस्ट करने का भी प्रयास किया।

केस-एक

नवाबी रोड निवासी महिला ने हल्द्वानी कोतवाली मे दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा कि बीती पांच नवंबर को साइबर ठगों ने उसके मुखानी स्थित बैंक के खाते से तीन बार किए गए अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये 2.42 लाख रुपये निकाल लिए। फोन पर रुपये निकलने का मैसेज देख उसके होश उड़ गए, उसने आनन-फानन में साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई और साइबर ठगों का मोबाइल नंबर व अन्य डाटा मुहैया कराया।। इस मामले में पुलिस ने 19 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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केस-दो

बनभूलपुरा कोतवाली क्षेत्र के लाइन नंबर-18 आजादनगर निवासी महिला को बीती 15 नवंबर को दिन में मोबाइल फोन पर कॉल आया। कॉलर ने खुद को अधिकारी बताया और कहा-आपका बेटा क्या मध्य प्रदेश में पढ़ता है, उसके हां कहने पर कॉलर बोला वह कस्टडी में है और उसने जुर्म किया है। उसे छोड़ने के लिए 1.75 लाख की डिमांड की गई। यह सुन महिला घबरा गई। कॉलर ने महिला को डिजिटल अरेस्ट करने का भी प्रयास किया। महिला ने झांसे में आकर पहले 1.15 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए और बेटे से बात कराने को कहा तो वहां से बेटे की जैसी ही आवाज में रोने की आवाज सुनाई दी। इस पर महिला ने उसे पूरी रकम ट्रांसफर कर दी। उसके बाद बेटे से फोन पर बात की तो उसे ठगे जाने का पता चला।

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साइबर ठगों के दो मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी से भी ओटीपी और अन्य गोपनीय बैंक संबंधी दस्तावेज शेयर न करें।

