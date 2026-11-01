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Nainital News: स्वास्थ्य शिविर में मेडिसिन और बाल रोग विशेषज्ञों ने की जांच

Sun, 01 Nov 2026 02:15 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 01 Nov 2026 02:15 AM IST
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Medicine and pediatric specialists conducted examinations at the health camp.
हल्द्वानी। गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामुदायिक चिकित्सा विभाग की ओर से शनिवार को जयपुर बीसा ग्रामसभा में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया।
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डॉ. आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में आयोजित शिविर में सुशीला तिवारी अस्पताल के मेडिसिन विभाग और बाल रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों जांच की। विशेषज्ञों ने ग्रामीणों और बच्चों का परीक्षण कर अभिभावकों को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और विभिन्न बीमारियों से बचाव के तरीके बताए।
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