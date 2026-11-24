विज्ञापन

भवाली (नैनीताल)। रामगढ़ ब्लॉक के सभागार में सोमवार को किसान ऋण मेले में बैंक की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही लाभार्थियों को दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत शून्य प्रतिशत पर 30 लाख के चेक वितरित किए गए। अनुभाग अधिकारी दिनेश कुमार टम्टा ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने को कहा। दायित्वधारी देवेंद्र सिंह ढैला ने लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कहा। इस दौरान बैंक निदेशक दीवान सिंह नेगी, हंसी नेगी, कुंदन सिंह चिलवाल, देवेंद्र सिंह बिष्ट, हिम्मत सिंह गौड़, सुरेश चंद्र, गजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।