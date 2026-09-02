Nainital News: आज से चलेगी लालकुआं-साबरमती साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 02 Sep 2026 01:13 AM IST
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लालकुआं।
लालकुआं-साबरमती साप्ताहिक विशेष ट्रेन लालकुआं से दो सितंबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को जबकि साबरमती से 3 सितंबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलेगी।
लालकुआं से दोपहर 1:35 बजे प्रस्थान कर किच्छा, इज्जतनगर होते हुए बरेली जाएगी। वहां से कासगंज, हाथरस सिटी, मथुरा जंक्शन, भरतपुर, बांदीकुई, दौसा होते हुए अगले दिन 11:05 बजे साबरमती पहुंचेगी। वापसी में प्रत्येक बृहस्पतिवार को 16 बजे प्रस्थान करेगी। इस गाड़ी में एसएलआरडी के 2, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 4, शयनयान श्रेणी के 11, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 2 और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 1 कोच सहित कुल 20 कोच होंगे।
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लालकुआं-साबरमती साप्ताहिक विशेष ट्रेन लालकुआं से दो सितंबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को जबकि साबरमती से 3 सितंबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलेगी।
लालकुआं से दोपहर 1:35 बजे प्रस्थान कर किच्छा, इज्जतनगर होते हुए बरेली जाएगी। वहां से कासगंज, हाथरस सिटी, मथुरा जंक्शन, भरतपुर, बांदीकुई, दौसा होते हुए अगले दिन 11:05 बजे साबरमती पहुंचेगी। वापसी में प्रत्येक बृहस्पतिवार को 16 बजे प्रस्थान करेगी। इस गाड़ी में एसएलआरडी के 2, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 4, शयनयान श्रेणी के 11, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 2 और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 1 कोच सहित कुल 20 कोच होंगे।
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