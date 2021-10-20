Nainital News: कुमाऊं कप और इंटर स्कूल फुटबाल टूर्नामेंट के मुकाबले स्थगित

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नगर पालिका मनोरंजन क्लब की ओर से आयोजित की जा रही द्वितीय कुमाऊं कप फुटबाल प्रतियोगिता के तहत रविवार को होने वाले मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गए। आयोजक सचिव बिलाल अली ने बताया कि मैदान में अत्यधिक पानी भरने और खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैचों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मौसम साफ होने के बाद ही आगामी मैचों की घोषणा की जाएगी। दूसरी ओर इसी मैदान पर चल रहे तीसरे इंटर स्कूल 9-ए-साइड फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 पर भी मौसम की मार पड़ी है। यह मुकाबले भी मौसम ठीक होने पर होंगे।

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नैनीताल। शहर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण खेल गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई हैं। खराब मौसम के चलते मल्लीताल खेल मैदान में आयोजित होने वाली दो प्रमुख फुटबाल प्रतियोगिताओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।