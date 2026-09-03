Nainital News: 43 न्याय पंचायतों में खेल महाकुंभ, 10 सितंबर तक होंगे मुकाबले

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प्रतियोगिताओं में अंडर-14 और अंडर-19 बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी एथलेटिक्स, खो-खो, कबड्डी और मुर्गा झपट सहित चार खेलों में प्रतिभाग करेंगे। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 300, 200 और 150 रुपये, मेडल एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।विजेता खिलाड़ी विधानसभा चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेंगे। विधानसभा स्तर की प्रतियोगिताएं 11 से 20 सितंबर तक आयोजित होंगी। इसमें एथलेटिक्स, खो-खो, कबड्डी और मुर्गा झपट के अलावा वॉलीबाल और पिठ्ठू की प्रतियोगिताएं भी होंगी।विधानसभा स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 500, 400 और 300 रुपये की पुरस्कार राशि बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। विजेता खिलाड़ियों को मेडल व प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे और वे आगे सांसद चैंपियंस ट्रॉफी-2026 में प्रतिभाग करेंगे।