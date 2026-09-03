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Nainital News: 43 न्याय पंचायतों में खेल महाकुंभ, 10 सितंबर तक होंगे मुकाबले

Thu, 03 Sep 2026 01:19 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 03 Sep 2026 01:19 AM IST
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'Khel Mahakumbh' in 43 Nyaya Panchayats; competitions to be held until September 10.
नैनीताल/भीमताल। खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए नैनीताल जिले की 43 न्याय पंचायतों में खेल महाकुंभ, मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी-2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी अर्जुन सिंह रावत ने बताया कि न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिताएं 10 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी।
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प्रतियोगिताओं में अंडर-14 और अंडर-19 बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी एथलेटिक्स, खो-खो, कबड्डी और मुर्गा झपट सहित चार खेलों में प्रतिभाग करेंगे। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 300, 200 और 150 रुपये, मेडल एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।
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विजेता खिलाड़ी विधानसभा चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेंगे। विधानसभा स्तर की प्रतियोगिताएं 11 से 20 सितंबर तक आयोजित होंगी। इसमें एथलेटिक्स, खो-खो, कबड्डी और मुर्गा झपट के अलावा वॉलीबाल और पिठ्ठू की प्रतियोगिताएं भी होंगी।
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विधानसभा स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 500, 400 और 300 रुपये की पुरस्कार राशि बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। विजेता खिलाड़ियों को मेडल व प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे और वे आगे सांसद चैंपियंस ट्रॉफी-2026 में प्रतिभाग करेंगे।
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