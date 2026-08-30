Nainital News: लाखों के जेवरात चोरी, अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 30 Aug 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
भवाली (नैनीताल)। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत गैराड़ी लटवाल में एक बुजुर्ग महिला के घर से जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
गैराड़ी लटवाल निवासी उमा लटवाल पत्नी स्व. नारायण सिंह लटवाल ने दी तहरीर में बताया कि वह पांच अगस्त को परिजनों से मिलने हल्द्वानी गई थीं। घर पर बहू तनुजा और ससुर पान सिंह लटवाल थे। उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को वह हल्द्वानी से घर आई और 27 अगस्त को उन्होंने घर की दूसरी मंजिल के कमरे में रखे बक्से को देखा तो उसका ताला और कुंडा नहीं था।
बक्से से दो जोड़ी पायल, एक जोड़ी कान के झुमके, नथ, गोलोबंद, मांग टीका और दो अंगूठियां गायब थीं। एसएसआई आसिफ खान ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
गैराड़ी लटवाल निवासी उमा लटवाल पत्नी स्व. नारायण सिंह लटवाल ने दी तहरीर में बताया कि वह पांच अगस्त को परिजनों से मिलने हल्द्वानी गई थीं। घर पर बहू तनुजा और ससुर पान सिंह लटवाल थे। उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को वह हल्द्वानी से घर आई और 27 अगस्त को उन्होंने घर की दूसरी मंजिल के कमरे में रखे बक्से को देखा तो उसका ताला और कुंडा नहीं था।
विज्ञापन
बक्से से दो जोड़ी पायल, एक जोड़ी कान के झुमके, नथ, गोलोबंद, मांग टीका और दो अंगूठियां गायब थीं। एसएसआई आसिफ खान ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन