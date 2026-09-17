Nainital News: खेल महाकुंभ में बालिकाओं ने दिखाया दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 17 Sep 2026 01:36 AM IST
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हल्द्वानी। खेल महाकुंभ के अंतर्गत रानीबाग में न्याय पंचायत स्तरीय विभिन्न खेल प्रतियाताएं हुईं। अंडर-19 बालिका वर्ग में लक्ष्मी, मोहिनी, प्रियंका गोस्वामी वाजपेयी, लक्ष्मी और अंडर 14 में शालिनी व प्रियंका प्रथम दो स्थान पर रहीं। बालक वर्ग में शिवकुमार प्रकाश बिष्ट, अर्जुन विजेता बने। प्रथम तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों सम्मानित किया गया। वहां मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान विपिन पलड़िया, ग्राम प्रधान कलावती थापा, महेश सिंह भंडारी आदि मौजूद रहे।
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