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Nainital News: अतिक्रमण अभियान के बाद वन विभाग ने बढ़ाई सुरक्षा

Mon, 02 Nov 2026 01:12 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 02 Nov 2026 01:12 AM IST
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Forest Department steps up security following anti-encroachment drive
रामनगर। ग्राम पूछड़ी में बीते दिन विभिन्न विभागों की टीम ने 81 अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों के कब्जे से 10 हेक्टयर भूमि खाली कराई थी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने संबंधित क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण न हो, इसको लेकर निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई है। तराई पश्चिमी वनप्रभाग के डीएफओ पुनीत तोमर ने बताया कि अतिक्रमण ध्वस्त होने के बाद लोगों को सामान उठाने का समय दिया गया है। साथ ही क्षेत्र में गश्त को बढ़ा दिया गया है। लोगों के सामान ले जाने के बाद इस क्षेत्र में तारबाड़ करने का कार्य किया जाएगा।
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