Nainital News: रामदरबार के भव्य डोले पर बरसाए फूल, जयकारों से गूंजा शहर

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श्री रामलीला संचालन समिति की ओर से शुक्रवार को रामलीला मैदान से भगवान श्रीराम के चरित्र पर आधारित भव्य शोभायात्रा और डोला निकाला गया। पूजा-अर्चना, आरती और भगवान के स्वरूपों के तिलक के बाद शुरू हुई शोभायात्रा में सजीव झांकियां, ढोल-नगाड़े और धार्मिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। रास्ते में श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया और प्रसाद वितरित किया।समिति के रिसीवर एपी बाजपेयी ने बताया कि श्रीराम की राजगद्दी को फूलों से सजाया गया। इसमें भगवान के स्वरूपों को विराजमान कराने के बाद व्यास पुष्कर दत्त शास्त्री और समिति के सदस्यों ने तिलक किया। इसके बाद नगर में शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की सजीव झांकियों के साथ श्याम बाबा की झांकी, शिव अघोरी नृत्य, काली अखाड़ा, इस्कॉन, गंगा अवतरण, श्रीकृष्ण मयूर नृत्य, जगन्नाथ रथयात्रा, महाकाल भस्म आरती और तिरुपति आरती की प्रस्तुतियां शामिल रहीं। मौन झांकियों के साथ पंजाबी और नासिक ढोल ने भी लोगों का ध्यान खींचा।शोभायात्रा रामलीला मैदान से एक होटल होते हुए केमू स्टेशन और रेलवे बाजार होते हुए मुख्य बाजार से गुजरी और वापस रामलीला मैदान पहुंची। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस और स्वयंसेवक तैनात रहे। शोभायात्रा के संयोजक तनुज गुप्ता और मीडिया प्रभारी भवानी शंकर नीरज रहे।समिति की ओर से प्रेम गुप्ता, बिंदेश गुप्ता, विनीत अग्रवाल, पंकज कपूर, एनबी गुणवंत, भोलानाथ केसरवानी, गोपाल पाल, विवेक कश्यप, प्रदीप जनौटी, हरीश आर्य, अमित जोशी और बसंत अग्रवाल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। शोभायात्रा में भगवान सहाय, असीम सिंघल, अमित अग्रवाल, महेश राजा और कपिल अग्रहरि भी शामिल रहे।