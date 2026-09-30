हल्द्वानी छात्रसंघ चुनाव: मतपत्र फाड़ने वाले प्रत्याशी पर होगी एफआईआर, अराजकता करने वाले होंगे चिह्नित

हल्द्वानी में छात्रसंघ चुनाव की मतगणना के दौरान 29 सितंबर को मतगणना स्थल पर निर्दलीय प्रत्याशी आर्यन बेलवाल के 16 मतपत्र फाड़ने वाले प्रत्याशी के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी। कॉलेज प्राचार्य की तरफ से मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को तहरीर दी गई है। हालांकि कार्रवाई पुलिस के पास शिकायत पहुंचने पर होगी। वहीं देर रात नैनीताल रोड जाम कर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए अराजकता करने वालों को भी पुलिस चिह्नित कर रही है।

मतगणना के पहले राउंड से पीछे रहने की वजह से आक्रोशित अध्यक्ष पद प्रत्याशी ने गणना स्थल पर ही आर्यन बेलवाल के 16 मतपत्र फाड़ दिए थे। इसके बाद पुलिस ने खदेड़ते हुए उसे कमरे से बाहर किया था। मामला तेजी से चर्चा में आया और उसके बाद ही कॉलेज गेट के बाहर धरने पर बैठे एबीवीपी के समर्थकों ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया था।

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एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी ने बताया कि मतपत्र फाड़ने के आरोप में पुलिस जल्द ही प्राथमिकी दर्ज करेगी। एसएसपी ने बताया कि कॉलेज के बाहर गाड़ियां खड़ी कर अराजकता करने वालों को वीडियो व सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से चिह्नित किया जा रहा है। पहचान होने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

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कॉलेज के आसपास माहौल बिगाड़ने की थी योजना

पुलिस सूत्रों के अनुसार मतदान के दौरान अराजक तत्वों ने कॉलेज के आसपास चार-पांच स्थानों पर उपद्रव करने की योजना तैयार की थी। पुलिस को हिंसा और हंगामे में उलझाकर छात्रसंघ चुनाव को प्रभावित करने की पूरी तैयारी थी। खुफिया तंत्र की सूचना के आधार पर पुलिस ने समय रहते शहर में अलग-अलग नाम से सक्रिये तथाकथित गिरोह के कई लोगों को मतदान से एक रात पहले ही हिरासत में ले लिया। शायद यही वजह रही कि मतदान के दौरान कोई बड़ा उपद्रव नहीं हुआ और कानून व्यवस्था बनी रही।