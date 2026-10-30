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रामनगर: गर्जिया मंदिर के टीले के पास हाथी ने मचाया उत्पात, वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी

Fri, 30 Oct 2026 10:57 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Fri, 30 Oct 2026 10:57 AM IST
सार

रामनगर के गर्जिया मंदिर के पास बृहस्पतिवार रात एक हाथी ने तोड़फोड़ का प्रयास किया, जिससे हड़कंप मच गया। पुजारियों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।

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Elephant created havoc near the mound of Garjiya temple
गर्जिया मंदिर के टीले के पास हाथी ने मचाया उत्पात - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रामनगर के गर्जिया मंदिर क्षेत्र में बृहस्पतिवार रात एक हाथी के अचानक पहुंचने से हड़कंप मच गया। हाथी काफी देर तक मंदिर के टीले के पास तोड़फोड़ करने का प्रयास करता रहा, जिससे मंदिर परिसर में हलचल बनी रही। घटना की सूचना मिलते ही मंदिर के पुजारियों ने वन विभाग को अवगत कराया, जिसके बाद विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।

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जानकारी के अनुसार, गर्जिया मंदिर क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही पहले से बनी रहती है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार रात एक हाथी अचानक मंदिर के टीले के पास आ पहुंचा। प्रसाद विक्रेता जितेंद्र पांडे ने इस घटना का वीडियो बनाया और बताया कि हाथी काफी देर तक मंदिर के आसपास उत्पात मचाने और तोड़फोड़ का प्रयास करता रहा। हालांकि, हाथी कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सका।

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वहीं, मंदिर के पुजारी शुभम पांडे ने वन विभाग को घटना की जानकारी देते हुए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में हाथियों की आवाजाही से श्रद्धालुओं और पुजारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है।

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