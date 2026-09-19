Nainital News: गणेश महोत्सव की शोभायात्रा में झूमे श्रद्धालु
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 19 Sep 2026 01:11 AM IST
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नैनीताल। तल्लीताल बाजार में आयोजित गणेश महोत्सव में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ शोभायात्रा निकाली गई। इसमें श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। ठंडी सड़क से लगी झील में मूर्ति को विसर्जित किया गया। इस दौरान पालिकाध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल, किरन साह, मनोज साह, मारुति साह, पवन साह, बिहारी लाल साह, अमनदीप सिंह आदि थे। मल्लीताल की आयोजक संस्था की ओर से भी शोभायात्रा निकालकर नैनीझील में विसर्जन कर दिया गया।
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