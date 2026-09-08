Nainital News: गौला नदी किनारे स्थायी सुरक्षा दीवार बनाने की मांग

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सोमवार को वनाधिकार संगठन के अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गौला नदी के किनारे स्थायी सुरक्षा दीवार बनाने और प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने की मांग की गई। उप जिलाधिकारी रेखा कोहली ने आश्वासन दिया कि डीएम के माध्यम से समस्या मुख्यमंत्री तक भेजी जाएगी। धरना-प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, अर्जुन नाथ गोस्वामी, बलवंत सिंह बिष्ट, रमेश गोस्वामी, ममता बिष्ट, कैप्टन इंद्र सिंह पनेरी, प्रकाश उत्तराखंडी मौजूद रहे।गरमपानी सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय बनाने की मांगगरमपानी (नैनीताल)। क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरमपानी को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा देने की मांग उठाई है। सोमवार को ग्रामीणों ने एसडीएम अनुराग आर्य को ज्ञापन सौंपा। बताया कि गरमपानी और आसपास के क्षेत्रों की बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सीएचसी गरमपानी पर निर्भर है। सीएचसी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने के चलते गंभीर मरीजों को हल्द्वानी और अन्य बड़े अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है। इस दौरान हेम चंद्र तिवारी, रक्षित साह, प्रधान भाष्कर चंद्र आदि मौजूद रहे।अवैध कब्जों की जांच को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपागरमपानी (नैनीताल)। श्री कैंचीधाम तहसील क्षेत्र में मल्ला निगलाट से छड़ा चमड़िया तक भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास हो रहे कथित अवैध कब्जों को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। क्षेत्र के नंदन सिंह, पुष्कर सिंह, हेमा नेगी, सुभाष शर्मा, राजेंद्र सिंह और कमल जोशी ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि हाईवे के आसपास कुछ लोग आवासीय उपयोग के लिए दिए पट्टों का निर्धारित शर्तों के विपरीत इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार कई पट्टाधारक वहां निवास नहीं कर रहे हैं और पट्टे कथित तौर पर अन्य लोगों को बेच दिए गए हैं। उन्होंने डीएम से जांच की मांग की है।भीमताल में कटखने बंदरों से लोग दहशत मेंभीमताल (नैनीताल)। नगर क्षेत्र में बंदरों की दहशत से लोग परेशान हैं। बंदर लोगों को काटने के साथ ही दुकानों और घरों में रखा सामान भी उठा ले जा रहे हैं। रेस्टोरेंट संचालक हेम सुयाल ने बताया कि बाजार क्षेत्र में बंदरों के चलते दुकानदार परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बंदर दुकान और घरों से सामान उठा ले जा रहे हैं। दुकानदार प्रकाश चंद्र, संजय जोशी, ललित दुम्का, कमलेश हर्बोला, मोहन सुयाल ने वन विभाग से बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने की मांग की है।