Nainital News: अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की मांग

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नैनीताल। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की मांग की है। एसोसिएशन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष डीसीएस रावत ने कहा कि अधिवक्ताओं के पास आय के सीमित स्रोत होते हैं। स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड जैसी सुविधाएं देती है लेकिन अधिवक्ताओं के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने सरकार से अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना लागू करने की अपील की। बताया कि बार एसोसिएशन जल्द ही इस सुविधा के लिए प्रदेश के सभी बार पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी और इस पर निर्णय लेगी।