Nainital News: बैंक कर्मियों ने एसबीआई के समक्ष प्रदर्शन किया
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 12 Sep 2026 01:02 AM IST
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नैनीताल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर शुक्रवार को नैनीताल में बैंक कर्मियों ने भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सप्ताह में पांच दिन काम समेत वेतन विसंगतियों का मुद्दा उठाया। कहा कि भविष्य में भी फोरम के आह्वान पर आंदोलन का हर संभव समर्थन किया जाएगा। इसमें प्रवीण साह, अभिषेक अधिकारी, रमेश सिंह बिष्ट, शिखर साह, राधा खनका, लीला आर्या, ममता, प्रियंका पंत आदि रहे।
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