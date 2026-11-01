Nainital News: कलसिया नाले पर बेली ब्रिज तैयार, दीवाली के बाद होगा आवागमन

विज्ञापन



बता दें कि दो साल पहले बरसात में कलसिया नाले का पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था जिससे काठगोदाम से नैनीताल और भीमताल जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। छह माह पहले शासन ने कसलिया नाले में टू लेन पक्का पुल स्वीकृत किया था। पुराने बैली ब्रिज के स्थान पर पक्का पुल बनना है लिहाजा पुराने बैली ब्रिज को वहां से हटाना है। लोनिवि के सहायक अभियंता प्रमोद सुयाल ने बताया कि प्रोटेक्शन वर्क शेष रह गया है। उन्होंने बताया कि दीपावली के बाद इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।