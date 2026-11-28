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बीते दिनों डीएम ने भीमताल विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में पीएमजीएसवाई विभाग के बीस सूत्री में डी श्रेणी होने और जिले में 22 किलोमीटर के सड़क निर्माण के लक्ष्य के तहत सिर्फ 2.50 किलोमीटर सड़क ही बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी।डीएम ने काठगोदाम, हल्द्वानी और ज्योलीकोट डिवीजन के अधिशासी अभियंताओं का स्पष्टीकरण मांगा था। साथ ही विभागीय अधिकारियों को नौकरी छोड़ ठेकेदार के साथ मुनीम गिरी करने की चेतावनी दे डाली थी। डीएम की फटकार का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल रहा।बीते बृहस्पतिवार को हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में डीएम ने औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में तमाम खामियां मिलने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। डीएम रयाल की पदोन्नति के बाद से ही उनके तबादले के कयास लगाए जा रहे थे। शुक्रवार को शासन से जारी लिस्ट में उन्हें अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग और अपर सचिव मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया है। एक साल के कार्यकाल में डीएम का जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल सही देखने को मिला।