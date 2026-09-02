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Nainital News: फायर झोंकने वाला गैंगस्टर एक्ट का आरोपी गिरफ्तार

Wed, 02 Sep 2026 01:13 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:13 AM IST
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Accused in Gangster Act case who opened fire arrested.
रामनगर।
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पुलिस ने खताड़ी क्षेत्र में फायरिंग के मामले में फरार गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
खताड़ी निवासी अयान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 11 अगस्त को खताड़ी क्षेत्र में मालधन नंबर सात निवासी हर्षित कोहली ने साथियों के साथ मारपीट करते हुए उस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। कोतवाल सुशील कुमार के बताया कि फरार हर्षित कोहली को मंगलवार को पीरुमदारा स्थित ढाबे के पास से गिरफ्तार किया है। बताया कि हर्षित बीते दिनों पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार चंदन सागर गैंग से जुड़ा है।
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