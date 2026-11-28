सुरक्षित यात्रा के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान होगा लागू : यदुवंशी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 28 Nov 2026 12:45 AM IST
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हल्द्वानी। जिले के नवागत एसएसपी अर्पण यदुवंशी ने श़ुक्रवार को हल्द्वानी में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने नशे के खात्मे और महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताई। साथ ही कहा कि कोशिश रहेगी कि पर्यटक जिले के अच्छी यादें लेकर जाएं। कैंची धाम समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू कर सुलभ तरीके से यातायात संचालित किया जाएगा।
पुलिस बहुउद्देशीय भवन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसएसपी अर्पण यदुवंशी ने कहा कि जिले में नशे की रोकथाम के लिए जीरो टालरेंस के तहत कार्य किया जाएगा। नशामुक्ति अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा और नशे की चेन तोड़ने के लिए एएनटीएफ और एसओजी के जरिये विशेष कार्रवाई होगी। महिला सुरक्षा भी प्राथमिकता में रहेगी। साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए एसएसपी ने कहा कि साइबर सेल को संसाधनों से लैस कर घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही विशेष टीम बनाई जाएगी।
नशा बेचने और सेवन करने वालों की पुलिस को दें सूचना
एसएसपी ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और मादक पदार्थाें की तस्करी को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि मादक पदार्थाें की बिक्री और इसके सेवन की जानकारी पुलिस कंट्राेम रूम को दें। पुलिस स्कूल और कॉलेजों के बाहर भी अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी।
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पुलिस बहुउद्देशीय भवन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसएसपी अर्पण यदुवंशी ने कहा कि जिले में नशे की रोकथाम के लिए जीरो टालरेंस के तहत कार्य किया जाएगा। नशामुक्ति अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा और नशे की चेन तोड़ने के लिए एएनटीएफ और एसओजी के जरिये विशेष कार्रवाई होगी। महिला सुरक्षा भी प्राथमिकता में रहेगी। साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए एसएसपी ने कहा कि साइबर सेल को संसाधनों से लैस कर घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही विशेष टीम बनाई जाएगी।
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नशा बेचने और सेवन करने वालों की पुलिस को दें सूचना
एसएसपी ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और मादक पदार्थाें की तस्करी को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि मादक पदार्थाें की बिक्री और इसके सेवन की जानकारी पुलिस कंट्राेम रूम को दें। पुलिस स्कूल और कॉलेजों के बाहर भी अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी।
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