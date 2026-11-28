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पुलिस बहुउद्देशीय भवन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसएसपी अर्पण यदुवंशी ने कहा कि जिले में नशे की रोकथाम के लिए जीरो टालरेंस के तहत कार्य किया जाएगा। नशामुक्ति अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा और नशे की चेन तोड़ने के लिए एएनटीएफ और एसओजी के जरिये विशेष कार्रवाई होगी। महिला सुरक्षा भी प्राथमिकता में रहेगी। साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए एसएसपी ने कहा कि साइबर सेल को संसाधनों से लैस कर घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही विशेष टीम बनाई जाएगी।नशा बेचने और सेवन करने वालों की पुलिस को दें सूचनाएसएसपी ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और मादक पदार्थाें की तस्करी को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि मादक पदार्थाें की बिक्री और इसके सेवन की जानकारी पुलिस कंट्राेम रूम को दें। पुलिस स्कूल और कॉलेजों के बाहर भी अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी।