कुमाऊं में बागेश्वर से जसपुर तक घरेलू श्रेणी के 8248 बिजली उपभोक्ताओं का एक महीने का खर्च 50 यूनिट से कम है। इनमें सबसे अधिक हल्द्वानी ग्रामीण डिविजन के 2666 उपभोक्ता शामिल हैं। यूपीसीएल के अधिकारियों की ओर से चार महीने तक की गई गोपनीय जांच में यह बात सामने आई है। 11 डिविजनों के दो किलोवाट से लेकर 75 किलोवाट तक कनेक्शन वाले ऐसे उपभोक्ता ऊर्जा निगम के रडार पर है। निगम की टीमों ने सूची के आधार पर घरों का वास्तविक विद्युत भार जांचने की तैयारी शुरू कर दी है।

यूपीसीएल के कुमाऊं जोन में हल्द्वानी, काशीपुर और रानीखेत सर्किल हैं, इनके पहाड़ से लेकर मैदान तक के डिविजनों में करीब 7.50 लाख उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं पर हर दिन औसतन आठ से 10 एमयू का खर्च है। दो महीने पहले बिजली लाइनलॉस का पिछले एक साल का रिकार्ड निकाला गया था। इसमें 15 से 17 फीसदी तक लाइनलॉस मिला। इसी के बाद यूपीसीएल ने कुमाऊं भर में लोड के अनुसार बिजली कम खर्च करने वालों की जांच कराई।

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लाइन लॉस होगा कम

यूपीसीएल के अधिकारियों के अनुसार पिछले एक साल में हल्द्वानी टाउन में सबसे अधिक बिजली लाइनलॉस सामने आया है। बिजली लाइनों में फॉल्ट, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जैसी 7 फीसदी कमियां भी लाइन लॉस में शामिल हैं। कम उपभोग वाले कनेक्शनों में गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद लाइन लॉस का प्रतिशत घटने की उम्मीद है।

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तीनों सर्किल के एसई और अधिशासी अभियंताओं को कम उपभोग वाले घरों की जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही इसमें निगम के कर्मचारियों की संलिप्तता की भी जांच को कहा गया है। -शेखर त्रिपाठी, मुख्य अभियंता, यूपीसीएल कुमाऊं जोन

कहां कितने चिह्नित हुए-

डिविजन कम उपभोग वाले उपभोक्ता

हल्द्वानी ग्रामीण 2666

काशीपुर 1296

नैनीताल 1216

बाजपुर 830

रामनगर 795

हल्द्वानी टाउन 580

जसपुर 394

रानीखेत 165

बागेश्वर 141

अल्मोड़ा 127

भिकियासैंण 38

