Nainital News: चित्रकला प्रतियोगिता में 643 विद्यार्थियों ने लिया भाग, विजेताओं को किया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 22 Nov 2026 12:02 AM IST
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हल्द्वानी।
उजाला सिग्नस सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर से सिंथिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में 643 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. (मेजर) पी. चक्रवर्ती ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के रचनात्मक विकास और सर्वांगीण प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानाचार्य डॉ. प्रविंद्र रौतेला, अध्यापिका पिंकी चौहान सहित शिक्षकगण मौजूद रहे। अस्पताल की ओर से जोनल ऑपरेशंस हेड अर्पण सिंह, बायोमेडिकल इंजीनियर भीम सिंह, मार्केटिंग मैनेजर भास्कर और ब्रांडिंग मैनेजर तारा सिंह उपस्थित रहे।
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उजाला सिग्नस सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर से सिंथिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में 643 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. (मेजर) पी. चक्रवर्ती ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के रचनात्मक विकास और सर्वांगीण प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानाचार्य डॉ. प्रविंद्र रौतेला, अध्यापिका पिंकी चौहान सहित शिक्षकगण मौजूद रहे। अस्पताल की ओर से जोनल ऑपरेशंस हेड अर्पण सिंह, बायोमेडिकल इंजीनियर भीम सिंह, मार्केटिंग मैनेजर भास्कर और ब्रांडिंग मैनेजर तारा सिंह उपस्थित रहे।
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