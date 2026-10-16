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हल्द्वानी: छात्र महासंघ अध्यक्ष यतिन पांडे की हिरासत पर बवाल, एसएसपी कार्यालय में धरना; भारी पुलिस फोर्स तैनात

Fri, 16 Oct 2026 01:13 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Fri, 16 Oct 2026 01:13 PM IST
सार

हल्द्वानी में खनस्यूं डिग्री कॉलेज जा रहे छात्र महासंघ अध्यक्ष यतिन पांडे को दो घंटे हिरासत में लेने से भड़के लोगों ने शुक्रवार सुबह एसएसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खनस्यूं पुलिस और कैबिनेट मंत्री कैड़ा पर सवाल उठाए। 

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Protest outside SSP office over Yatin Pandey detention in haldwani
यतिन पांडे को हिरासत में लेने पर एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हल्द्वानी में खनस्यूं डिग्री जा रहे छात्र महासंघ अध्यक्ष यतिन पांडे को दो घंटे हिरासत में लेने से भड़के लोगों ने शुक्रवार सुबह एसएसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खनस्यूं पुलिस और कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा पर सवाल उठाए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है।
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