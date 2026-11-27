नैनीताल हाईकोर्ट ने चंपावत जिले के टनकपुर में वर्ष 2021 में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले में निचली अदालत से मिली बीस साल के कठोर कारावास व एक लाख रूपये जुर्माने की सजा को रद्द करते हुए अपीलकर्ता दिनेश चौड़ाकोटी को संदेह का लाभ देते हुए उसे बरी कर दिया है। चंपावत के सत्र न्यायाधीश ने 4 फरवरी 2025 को अपीलकर्ता को दुष्कर्म के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

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हाईकोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालत की प्रक्रिया और साक्ष्यों के आकलन पर गंभीर सवाल उठाते हुए सजा को निरस्त कर दिया।न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार यह मामला अगस्त 2021 का है, जब टनकपुर रोडवेज बस स्टेशन परिसर के टिन-शेड के नीचे एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उपजिलाधिकारी पूर्णागिरि टनकपुर के निर्देश पर 26 अगस्त 2021 को टनकपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दिनेश चौड़ाकोटी को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण पीड़िता के बयान दर्ज नहीं हो सके थे, लेकिन गवाहों के बयानों और वायरल वीडियो के आधार पर सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी।अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है। अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि ना तो एफएसएल और मेडिकल रिपोर्ट अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ती है और ना ही गवाहों द्वारा एक साल बाद सीधे कोर्ट में की गई पहचान विश्वसनीय है, क्योंकि वीडियो में व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं था और जांच के दौरान शिनाख्त परेड नहीं कराई गई। इस सब आधार के अतिरिक्त हाईकोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायाधीश द्वारा वायरल वीडियो को खुली अदालत में चलाने के बजाय अपने चैंबर में देखकर खुद ही आरोपी की पहचान करने और उसे दोषसिद्धि का आधार बनाने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व कानून के खिलाफ बताया।