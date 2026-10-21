Kotdwar News: पुलिंडा गांव में गुलदार के हमले में ग्रामीण घायल

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ग्रामीणों के अनुसार, मंगलवार शाम कोमल सिंह अपने घर के आंगन में टहल रहे थे। इसी दौरान गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। कोमल सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए लाठी से गुलदार पर वार किया। इस बीच उनकी पत्नी सीता देवी, पोता और पोती भी मौके पर पहुंच गए और शोर मचाने लगे। लोगों के शोर मचाने पर गुलदार वहां से भाग गया। हमले में घायल कोमल सिंह को उपचार के लिए बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार लगातार दिखाई दे रहा है। मंगलवार शाम की घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। उन्होंने वन विभाग से जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।उधर, दुगड्डा रेंज के रेंजर विपिन चंद्र जोशी ने बताया कि घटना से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। मुआवजे की कार्रवाई गतिमान है। ग्रामीणों द्वारा पिंजरा लगाने की मांग की जा रही है। क्षेत्र में वनकर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है।