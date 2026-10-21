Kotdwar News: पुलिंडा गांव में गुलदार के हमले में ग्रामीण घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Wed, 21 Oct 2026 07:02 PM IST
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कोटद्वार। दुगड्डा ब्लॉक के घाड़ क्षेत्र के अंतर्गत पुलिंडा गांव में गुलदार की दहशत बनी हुई है। मंगलवार शाम गुलदार ने आंगन में टहल रहे 63 वर्षीय कोमल सिंह पर हमला कर दिया। घायल का कोटद्वार स्थित बेस अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। उन्होंने वन विभाग से हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने, वनकर्मियों की गश्त बढ़ाने और घायल को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
ग्रामीणों के अनुसार, मंगलवार शाम कोमल सिंह अपने घर के आंगन में टहल रहे थे। इसी दौरान गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। कोमल सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए लाठी से गुलदार पर वार किया। इस बीच उनकी पत्नी सीता देवी, पोता और पोती भी मौके पर पहुंच गए और शोर मचाने लगे। लोगों के शोर मचाने पर गुलदार वहां से भाग गया। हमले में घायल कोमल सिंह को उपचार के लिए बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार लगातार दिखाई दे रहा है। मंगलवार शाम की घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। उन्होंने वन विभाग से जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।
उधर, दुगड्डा रेंज के रेंजर विपिन चंद्र जोशी ने बताया कि घटना से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। मुआवजे की कार्रवाई गतिमान है। ग्रामीणों द्वारा पिंजरा लगाने की मांग की जा रही है। क्षेत्र में वनकर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है।
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ग्रामीणों के अनुसार, मंगलवार शाम कोमल सिंह अपने घर के आंगन में टहल रहे थे। इसी दौरान गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। कोमल सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए लाठी से गुलदार पर वार किया। इस बीच उनकी पत्नी सीता देवी, पोता और पोती भी मौके पर पहुंच गए और शोर मचाने लगे। लोगों के शोर मचाने पर गुलदार वहां से भाग गया। हमले में घायल कोमल सिंह को उपचार के लिए बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार लगातार दिखाई दे रहा है। मंगलवार शाम की घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। उन्होंने वन विभाग से जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।
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उधर, दुगड्डा रेंज के रेंजर विपिन चंद्र जोशी ने बताया कि घटना से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। मुआवजे की कार्रवाई गतिमान है। ग्रामीणों द्वारा पिंजरा लगाने की मांग की जा रही है। क्षेत्र में वनकर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है।
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