Kotdwar News: टीबी मुक्त पंचायत बनाने के लिए ग्राम प्रधानों को किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Tue, 29 Sep 2026 06:08 PM IST
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दुगड्डा (कोटद्वार)। साझासैंण स्थित दुगड्डा ब्लॉक सभागार में मंगलवार को टीबी मुक्त पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ग्राम प्रधानों को टीबी के लक्षणों की पहचान, समय पर जांच और उपचार के साथ ही मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और निक्षय पोषण योजना की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में दुगड्डा ब्लॉक के क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के वरिष्ठ उपचार निरीक्षक कुलदीप सिंह रमोला ने ग्राम प्रधानों को टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पंचायत स्तर पर रोगियों की पहचान एवं जांच को प्रोत्साहित करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से गांवों को टीबी मुक्त बनाने के अभियान को गति मिल सकती है।
इस दौरान टीबी मुक्त अभियान के तहत तीन ग्राम पंचायतों को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उमथगांव की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी काकुल वैद्य, प्रधान संगठन के अध्यक्ष सरदार सिंह नेगी, सचिव प्रीतपाल सिंह, ग्राम प्रधान रजनी देवी, अनीता देवी, सरिता देवी, कुमारी रीना, विनोद रावत, ताहिर अली मौजूद रहे। संवाद
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कार्यक्रम में दुगड्डा ब्लॉक के क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के वरिष्ठ उपचार निरीक्षक कुलदीप सिंह रमोला ने ग्राम प्रधानों को टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पंचायत स्तर पर रोगियों की पहचान एवं जांच को प्रोत्साहित करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से गांवों को टीबी मुक्त बनाने के अभियान को गति मिल सकती है।
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इस दौरान टीबी मुक्त अभियान के तहत तीन ग्राम पंचायतों को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उमथगांव की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी काकुल वैद्य, प्रधान संगठन के अध्यक्ष सरदार सिंह नेगी, सचिव प्रीतपाल सिंह, ग्राम प्रधान रजनी देवी, अनीता देवी, सरिता देवी, कुमारी रीना, विनोद रावत, ताहिर अली मौजूद रहे। संवाद
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