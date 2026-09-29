Kotdwar News: गुलदार से बचाव को गश्त बढ़ाने और पिंजरे लगाने की मांग

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लैंसडौन वन प्रभाग के डीएफओ को सौंपे ज्ञापन में पार्षद अनिल रावत ने बताया कि गुलदार की बढ़ती सक्रियता से वार्ड के सघन आबादी क्षेत्र में काफी दहशत बनी हुई है। गुलदार दिन में ही रिहायशी क्षेत्रों में नजर आ रहा है। इससे लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। उन्होंने रामपुर-कुंभीचौड़ क्षेत्र में वन विभाग की नियमित एवं प्रभावी गश्त बढ़ाने, गुलदार की गतिविधियों वाले संवेदनशील स्थान को चिह्नित कर जरूरत के हिसाब से पिंजरे लगाने, वन विभाग की टीम द्वारा लगातार निगरानी एवं पेट्रोलिंग करने, स्थानीय लोगों को गुलदार से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों की जानकारी उपलब्ध कराने और गुलदार की निगरानी रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर ट्रैप कैमरा व अन्य निगरानी उपकरण लगाने की मांग की। संवाद

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कोटद्वार। नगर निगम के कुंभीचौड़, वार्ड-2 के पार्षद ने प्रभागीय वनाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गुलदार की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए रामपुर-कुंभीचौड़ क्षेत्र में गश्त बढ़ाने एवं पिंजरे लगाने की मांग की।