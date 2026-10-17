Kotdwar News: जल्द दौड़ेगी दो सिटी बसें, भाबर के लोगों को मिलेगी राहत

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ऑटो व ई-रिक्शा में नहीं देना पड़ेगा महंगा किरायाकोटद्वार। जल्द ही कोटद्वार में भी देहरादून की तर्ज पर दो सिटी बसों का संचालन शुरू होगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए), गढ़वाल संभाग की बैठक में नगर में दो सिटी बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे भाबर और सनेह क्षेत्र के लोगों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।कोटद्वार भाबर क्षेत्र की 35 ग्रामसभाओं के 73 गांवों को नगर पालिका में शामिल कर आठ दिसंबर 2017 को नगर निगम का गठन किया गया था। इसके बावजूद नगर निगम क्षेत्र में अब तक सिटी बस सेवा शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में भाबर और सनेह क्षेत्र के लोगों को बाजार तक आने-जाने के लिए ऑटो और ई-रिक्शा पर निर्भर रहना पड़ता है। कई संपर्क मार्गों पर सीमित संख्या में वाहन चलने से लोगों को परेशानी होती है। आपात स्थिति में ऑटो बुक कराना पड़ता है, जबकि कई बार मनमाना किराया चुकाने से उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।नगर में सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग नागरिक मंच, उत्तराखंड विकास समिति समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों और क्षेत्रवासियों की ओर से लंबे समय से उठाई जा रही थी। जनता की मांग पर तत्कालीन एसडीएम योगेश मेहरा ने भी पहल की थी, लेकिन उस समय परिवहन निगम ने बसों के संचालन में असमर्थता जताई थी। अब आरटीए की बैठक में दो सिटी बसों के संचालन के निर्देश मिलने से सेवा शुरू होने की उम्मीद जगी है।सिटी बसों के संचालन के लिए सर्वे के बाद रूट निर्धारित कर रिपोर्ट भेजी गई थी। आरटीए की बैठक में कोटद्वार में दो सिटी बसें चलाने के निर्देश मिले हैं। अब नगर निगम की कमेटी बजट की उपलब्धता के आधार पर बसों के संचालन की व्यवस्था करेगी।- अभिषेक भटगईं एआरटीओ कोटद्वार।