Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Tributes paid to the brave martyrs on Shailateng Vijay Diwas

Kotdwar News: शैलाटेंग विजय दिवस पर वीर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि

Sat, 07 Nov 2026 04:29 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sat, 07 Nov 2026 04:29 PM IST
विज्ञापन
Tributes paid to the brave martyrs on Shailateng Vijay Diwas
कोटद्वार। गौरव सैनिक 03 पैरा (विशेष बल) की ओर से शैलाटेंग विजय दिवस (युद्ध सम्मान दिवस) हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
विज्ञापन

बदरीनाथ मार्ग पर एक होटल में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैप्टन चंद्रशेखर चौहान की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में 1971 के युद्ध में शामिल रहे कैप्टन राम सिंह रावत मौजूद रहे।
इस दौरान अनूप ध्यानी ने शैलाटेंग ऑपरेशन के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सात नवंबर 1947 को बटालियन के जवानों ने श्रीनगर हवाई पट्टी की रक्षा कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने युवाओं से सैनिकों के बलिदान से प्रेरणा लेने और प्रत्येक कार्य में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया।
विज्ञापन

इस मौके पर गजराज सिंह नेगी, गोपाल सिंह नेगी, राकेश बलूनी, देवेंद्र डंगवाल, शिव सिंह रावत, पुष्कर सिंह रावत, प्रकाश सिंह, भूपेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह गुसाईं, विजेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed