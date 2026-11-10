Kotdwar News: अधजले पटाखों का बारूद जलाते समय बच्चा झुलसा

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लालपानी निवासी राजेंद्र रावत का 10 वर्षीय पुत्र भवनीत रावत ने अधजले पटाखे संभालकर रख लिए। मंगलवार सुबह फिर से उसने कुछ और अधजले पटाखों को इकट्ठा किया और उन्हें खोलकर उनका बारूद निकाल लिया। मंगलवार सुबह जब परिजन घर के भीतर थे तब भवनीत ने घर के बाहर बारूद में आग लगा दी जिससे उसका चेहरा झुलस गया।भवनीत को उसके चाचा और बुआ अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने भवनीत से हादसे का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह बारूद जला रहा था। आपातकालीन वार्ड में प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया।