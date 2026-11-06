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Kotdwar News: स्वरोजगार के लिए फल प्रसंस्करण और बेकरी का दिया प्रशिक्षण

Fri, 06 Nov 2026 04:38 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 04:38 PM IST
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Training given in fruit processing and bakery for self-employment
कोटद्वार। ग्रामीण विकास नागरिक विचार मंच की ओर से बालासौड़ स्थित एक वेडिंग प्वाइंट में आयोजित तीन दिवसीय स्वरोजगार कार्यशाला का समापन हो गया। अंतिम दिन प्रतिभागियों को फल प्रसंस्करण, कुकिंग एवं बेकरी से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया।
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प्रशिक्षण के अंतिम दिन खाद्य विज्ञान केंद्र के प्रधानाचार्य यशपाल सिंह असवाल ने फल प्रसंस्करण, कुकिंग और बेकरी की जानकारी दी। मंच अध्यक्ष प्रवेश चंद्र नवानी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीडीओ दुगड्डा बीडी रतूड़ी और विशिष्ट अतिथि पूर्व बीडीओ सत्य प्रकाश भारद्वाज रहे। संचालन महासचिव एसडी गौड़ ने किया। इस दौरान सत्येंद्र खुगशाल, शिव प्रकाश कुकरेती, सुरेश डबराल, आरपी पंत, विद्या नवानी, रोशनी नैथानी, सरोज देवरानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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