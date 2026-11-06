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Kotdwar News: धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़, जमकर हुई खरीदारी

Fri, 06 Nov 2026 04:37 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 04:37 PM IST
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On Dhanteras, the markets were thronged with shoppers and there was a lot of shopping.
कोटद्वार। नगर और पर्वतीय क्षेत्रों में धनतेरस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बाजारों में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लोगों ने बर्तन, सोने-चांदी के आभूषण, सजावटी सामान, कपड़े, दीपक, बिजली की झालरें और खील-बताशों की जमकर खरीदारी की। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए व्यापारियों ने भी दुकानों पर विशेष दीपावली ऑफर दिए। अच्छी खरीदारी से व्यापारियों के चेहरे खिले रहे।
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कोटद्वार बाजार में सुबह से ही चहल-पहल शुरू हो गई थी। सुबह दस बजे के बाद आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से बाजार में भीड़ बढ़ गई। लोगों ने बर्तन, सजावटी सामान, कपड़े, सोने-चांदी के आभूषण, बिजली की झालरें और पूजन सामग्री, खील-बताशे, मिठाइयाें की खरीदारी की। दुगड्डा, डाडामंडी, पौखाल और सिलोगी के बाजारों में भी दिनभर रौनक बनी रही।
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वहीं, लैंसडौन में भी धनतेरस पर बाजार आकर्षक ढंग से सजाए गए थे। स्थानीय लोगों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने बर्तन, दीये, झाड़ू, चांदी के सिक्कों, पटाखों आदि की जमकर खरीदारी की। उधर, सतपुली और बीरोंखाल बाजार में भी धनतेरस पर खूब चहल-पहल रही। दीपावली तक मुख्य बाजार में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किए जाने से व्यापारियों ने सड़क तक दुकानें सजाई हुई थीं। बाजार में दिनभर ग्राहकों की भीड़ रही। लोगों ने मिठाइयों, पटाखों और बिजली की लड़ियों सहित अन्य दीपावली सामग्री की जमकर खरीदारी की।
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मोर पंख और कमल के फूलों की ओर खिंचे लोग
बाजार में कई जगह मोर पंख और उससे बने डिजाइनदार गुलदस्तों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं, पूजन में रखे जाने वाले कमल के फूल की भी काफी मांग रही।
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