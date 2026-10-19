फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Three 40-foot-tall effigies of Ravana will be burnt at the Dussehra ground.

Kotdwar News: दशहरा मैदान में 40 फुट के तीन रावण जलेंगे

Mon, 19 Oct 2026 06:27 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Mon, 19 Oct 2026 06:27 PM IST
विज्ञापन
Three 40-foot-tall effigies of Ravana will be burnt at the Dussehra ground.
कोटद्वार। नगर में चल रही तीनों रामलीलाओं की ओर से दशहरा पर्व की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंगलवार को दशहरा मैदान में राम-रावण युद्ध का मंचन किया जाएगा। आतिशबाजी के बाद शाम 6:15 बजे 40-40 फुट के तीन रावण के पुतलों का दहन होगा।
विज्ञापन

श्री रामलीला कमेटी मालवीय उद्यान के अध्यक्ष विवेक अग्रवाल, गढ़ श्री रामलीला कमेटी आमपड़ाव के संचालक आशाराम और श्री बाल रामलीला कमेटी के सदस्य विनय भाटिया ने बताया कि दशहरा मैदान में मंच तैयार किया जा रहा है। मैदान में रोशनी और पानी की व्यवस्था के लिए प्रशासन से आग्रह किया गया है। मंगलवार को शाम तीन बजे राम-रावण युद्ध का मंचन होगा। इसके बाद आतिशबाजी के बीच रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा।
विज्ञापन

श्री रामलीला कमेटी और गढ़ श्री रामलीला कमेटी के कार्यक्रम में लैंसडौन विधायक महंत दिलीप सिंह रावत मुख्य अतिथि होंगे। वहीं, श्री बाल रामलीला कमेटी के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण मुख्य अतिथि रहेंगी। भाजपा जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल और नगर मंडल अध्यक्ष विकासदीप मित्तल विशिष्ट अतिथि होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रशासन की बैठक नहीं होने से कमेटियों में रोष
दशहरा पर्व की तैयारियों को लेकर प्रशासन की ओर से इस बार तीनों रामलीला कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक नहीं की गई। इससे कमेटियों में नाराजगी है। श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विवेक अग्रवाल, गढ़ श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष दिनेश जुयाल, कोषाध्यक्ष चंद्रमोहन बिष्ट और आशाराम ने कहा कि हर वर्ष प्रशासन मेले की व्यवस्थाओं और शांति व्यवस्था को लेकर बैठक करता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed