Kotdwar News: गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में हर्षोल्लास से मनाया दशहरा

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दशहरा पर्व पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार सैन्य शस्त्रों, उपकरणों और वाहनों की पूजा-अर्चना की गई। इसके साथ ही मनोरंजन, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी और परिवार कल्याण संगठन, गढ़वाल राइफल्स की चेयरपर्सन रेखा नेगी ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया।इस अवसर पर कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी और रेखा नेगी ने अधिकारियों, जेसीओ, जवानों तथा उनके परिवारजनों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि दशहरा पर्व सत्य की असत्य पर और अच्छाई की बुराई पर विजय का संदेश देता है। संवाद