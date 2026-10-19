Kotdwar News: नवमी पर की मां सिद्धिदात्री की पूजा, कन्याओं को जिमाकर खोला व्रत

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सोमवार को नवमी पर श्रद्धालुओं ने घरों में माता के लिए पकवान बनाए और भोग लगाने के बाद कन्याओं को भोजन कराया। कई श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर बालिकाओं को भोजन कराकर व्रत खोला। देवीरोड स्थित सिद्धपीठ सुखरो देवी मंदिर, श्री सिद्धबली मंदिर, आमपड़ाव स्थित सिंदूरा देवी मंदिर, तेलीपाड़ा फार्म स्थित संतोषी माता मंदिर, नव दुर्गा मंदिर, बालाजी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और दुगड्डा के दुर्गा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही।वहीं, भारत विकास परिषद की महिला विंग की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर-1 में कन्या पूजन और भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रांतीय पर्यावरण संयोजिका मीनाक्षी शर्मा की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में 32 बालिकाओं का पूजन कर उन्हें भोजन खिलाया गया। साथ ही उपहार भेंट किए। प्रधानाध्यापिका विनीता ध्यानी, शिक्षिका सुधा ध्यानी, बीना मित्तल सहित परिषद की महिला पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहीं।